Stichting Samen Zorgen benoemt twee nieuwe leden rvt

In januari zijn Yvonne van Lienden en Bob van ’t Geloof benoemd als leden van de raad van toezicht (rvt) van Stichting Samen Zorgen. Per 1 januari is Mirjam Groenendijk voorzitter van de rvt.

Yvonne van Lienden

Van Lienden heeft bestuurlijke, eindverantwoordelijke en toezichthoudende ervaring in het publieke en sociale domein. Ook heeft zij ervaring in onder andere HR, lijnmanagement, programmamanagement en als kwartiermaker in verschillende branches, waaronder de zorg. Ook was en is zij toezichthouder bij een onderwijsorganisatie, een woningcorporatie en een culturele ondernemer.

Bob van ’t Geloof

Van ’t Geloof is benoemd op voordracht van de cliëntenraad van Stichting Samen Zorgen. Hij heeft ervaring als bestuurder, lid en voorzitter van rvt’s in de zorgsector, in het bijzonder in de Wlz. Ook heeft hij ervaring als voorzitter van centrale cliëntenraden bij twee organisaties.