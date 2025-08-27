Stichting stapt naar ACM om te makkelijk vinden vapes op Snapchat

De Stichting Rookpreventie Jeugd (SRPJ) vraagt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op te treden tegen Snapchat. Volgens de stichting kunnen jongeren via het onlineplatform nog steeds te makkelijk dealers in illegale nicotineproducten vinden. Dat meldt de stichting woensdag.

Begin juni eiste de stichting van Snapchat maatregelen tegen de volgens Rookpreventie grootschalige illegale handel in vapes, sigaretten en snus via het platform. Het bedrijf beloofde volgens de stichting op 8 augustus in een brief verbeteringen in zogenoemde slang- en emojidetectie, accountblokkades, filters voor tieners en extra ouderlijk toezicht.

Maatregelen hebben geen effect

Een jongerenpanel van vijftien jongeren dat door onder anderen twee artsen is opgericht, voerde voor en na 8 augustus zoekopdrachten uit met zestien termen voor nicotineproducten. Daaruit bleek volgens SRPJ dat de maatregelen in de praktijk geen effect hebben gehad.

“Het gemiddeld aantal gevonden dealers bleef namelijk vrijwel gelijk: vóór 8 augustus herkenden jongeren gemiddeld 55 dealers per persoon, en ná 8 augustus zelfs 56. Hoewel woorden die Snap zegt te monitoren, zoals ‘vape’, inderdaad weinig hits opleveren, zijn bij nieuwere slangwoorden zoals snabba en gerroes makkelijk dealer-accounts te vinden. Zelfs woorden als peuk en sigaret leveren nog steeds veel hits op, waardoor de handel ongestoord doorgaat.”

Longarts Wanda de Kanter, een van de oprichters van de stichting, zegt dat tieners nog steeds met een paar klikken in contact komen met dealers die ze producten met gevaarlijke hoeveelheden nicotine aanbieden. “Dat is onacceptabel, zeker gezien de ernstige gezondheidsrisico’s van alle vormen van nicotine voor de jeugd.”

Schade groot

Volgens longpatholoog Danielle Cohen is de schade van nicotine voor tieners heel groot. “Van zeer ernstige verslaving tot levensbedreigende longziekten.” Daarom zou Snap volgens Cohen veel strenger moeten zijn. “Op dit moment is Snapchat simpelweg geen veilige plek voor minderjarigen.”

SRPJ heeft een officieel handhavingsverzoek ingediend bij de ACM. Volgens de stichting handelt Snapchat in strijd met de Europese Digital Services Act door “onvoldoende effectieve maatregelen te nemen tegen illegale handel in nicotineproducten op het platform”. (ANP)