Stijgend tekort aan medische hulpmiddelen in ziekenhuizen

Dat geldt voor zowel kleine zaken als ziekenhuishandschoenen, als voor zeer specialistische onderdelen voor complexe operaties en MRI-scanners.

“Ieder ziekenhuis heeft iedere dag te maken met een dreigend tekort”, zegt Mariken Zijlmans van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF). Volgens Zijlmans lukt het meestal om met kunst- en vliegwerk de juiste spullen op de juiste plaats te krijgen. “Maar soms lukt dat ook niet.”

Europese regelgeving

Het oplopend tekort komt onder meer door strengere Europese wetgeving voor medische hulpmiddelen, zegt Van der Weide. “Daardoor halen fabrikanten regelmatig producten uit het assortiment, omdat het simpelweg niet meer loont om ze in Europa op de markt te brengen.” Nieuwe certificering kost veel geld en producten moeten soms worden aangepast. Daardoor zijn niet alle producten voor leveranciers nog rendabel om te verkopen.

Oorlog

Ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol, weet uroloog in het Meander Medisch Centrum Bart van Bezooijen. “Als er olie, plastic, benzine, diesel en andere stoffen nodig zijn om producten te maken of vervoeren, en die zijn niet voor handen, dan heeft dat effect.”

Zelfstandig inkopen

Wanneer een tekort ontstaat of er tekenen van een aankomend tekort zijn, moet een ziekenhuis dat melden bij het Zorg Inkoop Netwerk Nederland (ZINN).

In tegenstelling tot andere Europese landen, kopen Nederlandse ziekenhuizen hun eigen voorraden in. Ze maken daarvoor afspraken met eigen leveranciers. Kevin Overgoor van ZINN vindt dat de inkoop- en voorraadprocedures in de Nederlandse zorg centraler moeten worden geregeld. “Als je autonoom inkoopt, kijk je niet naar het belang van de totale Nederlandse zorg.”

Terugkerend probleem

Al met al is het tekort een terugkerend en complex probleem, berichtte Skipr al in 2022 en in 2024.