Stijging van aantal positieve tests stokt: 21.552 nieuwe gevallen

Dat het aantal positieve tests nauwelijks meer stijgt, wil niet zeggen dat de piek van het aantal besmettingen is bereikt. De GGD’en zitten tegen hun maximale capaciteit aan, de teststraten kunnen niet veel meer mensen testen dan ze nu al doen. Het zou dus kunnen dat meer mensen corona onder de leden hebben, maar dat het niet meer lukt om alle besmettingen te vinden.

Laagste groeigetal

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 155.967 positieve tests. Dat ligt ongeveer 3 procent hoger dan het totaal over de week ervoor. Dat is het laagste ‘groeigetal’ sinds 5 oktober. Vorige week maandag lag het weektotaal bijna 49 procent hoger dan in de week daarvoor.

Gemiddeld zijn in de afgelopen week 22.281 positieve tests per dag gemeld. Dat is iets lager dan het gemiddelde over de zeven dagen tot en met zondag.

Sterfgevallen

Het RIVM registreerde de afgelopen dag 33 sterfgevallen van coronapatiënten. Voor een maandag is dat het hoogste aantal sinds 25 januari. Op maandagen meldt het RIVM doorgaans wat minder sterfgevallen dan later in de week. Wanneer een coronapatiënt in het weekeinde overlijdt, wordt dit vaak in de loop van maandag doorgegeven. Het RIVM brengt dit dan naar buiten in de cijfers van de dinsdag.

In de afgelopen week kreeg het RIVM bericht dat 355 mensen aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat komt neer op gemiddeld ruim 50 sterfgevallen per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 26 februari, zo’n 9 maanden geleden. (ANP)