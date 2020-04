‘Strakke regie nodig voor herstarten kankerzorg’

Het is hoog tijd om de kankerzorg weer op te starten. Dit kan alleen met strakke regie volgens Arja Broenland, directeur van de NFK. “Het nieuwe normaal wordt dat er ook coronazorg is. Dat betekent niet dat andere zorg eraf gaat.”

Broenland zegt op Qruxx dat ze blij is dat de NZa inmiddels de regie heeft over de planbare urgente zorg. “Uitgestelde operaties moeten nu echt uitgevoerd worden, maar daar is geen capaciteit voor. Je moet achterstanden gaan wegwerken, naast de gewone zorgvraag, terwijl zorgpersoneel nu al overbelast is. Dat kan alleen met centrale coördinatie. Daar moeten we nu op gaan sturen. “

Er is volgens haar geen tijd om te polderen en ziekenhuizen kunnen dit niet alleen oplossen. “Het is tijd om met alle partijen scenario’s te maken en aan de slag gaan. Het gaat hierbij om alle patiëntgroepen, niet alleen om kankerpatiënten. Iedereen moet de goede zorg krijgen.”

Lees het hele interview op Qruxx