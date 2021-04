Streekziekenhuis zeer bezorgd over festival Lichtenvoorde

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk maakt zich grote zorgen over het Startschotgala, een festival in Lichtenvoorde, dat over een kleine twee weken plaatsvindt. Naar verwachting komen er 10.000 feestvierders af op het Achterhoekse testevenement.

“Wij maken ons grote zorgen over het extra risico op besmettingen. Heel veel mensen staan dicht op elkaar, ze drinken en het is maar de vraag of het mondkapje op blijft. Er wordt vooraf wel getest, maar die tests zijn niet 100 procent betrouwbaar”, zegt een woordvoerster van het ziekenhuis, dat dichtbij het festivalterrein ligt.

Ze wijst erop dat de druk in het ziekenhuis met coronapatiënten nu al erg hoog is. “Extra besmettingen en extra opnames kunnen we er nu echt niet bij hebben. De bezetting op zowel de ic-afdeling als de Covid-afdeling is hoog”, aldus de zegsvrouw.

Toeloop op SEH

Zij verwacht niet dat er veel festivalgangers op de spoedeisende hulp terecht zullen komen met verwondingen. “De aantallen van dit festival zijn niet zo groot als bijvoorbeeld de Zwarte Cross. Maar elke toeloop op de SEH zorgt wel voor meer druk in ons ziekenhuis.” Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix Roept niet actief op om het testevent niet door te laten gaan. “Wij uiten onze zorgen aan onze partners in de veiligheidsregio”, aldus de woordvoerster.

Het festival In Lichtenvoorde vindt plaats op 1 mei. Voorafgaand aan het evenement moeten alle bezoekers, medewerkers en andere betrokkenen een sneltest ondergaan. (ANP)