ACM waarschuwt zorgkoepels: concurrentie niet beperken

Teveel informatie uitwisselen over tarieven, kostprijzen, financiële ruimtes en de onderhandelingen met zorgverzekeraars schaadt de concurrentie, vindt ACM. Dat is nadelig voor de verzekerde die een polis wil afsluiten. Dit kan de hoogte van de premie beïnvloeden en door de vertraging wisten veel consumenten niet tijdig welke zorg per 1 januari gedekt zou worden.

ACM: er zijn grenzen

Bestuursvoorzitter Martijn Snoep van ACM: “Brancheorganisaties mogen leden helpen en er is ruimte voor belangenbehartiging, maar ze mogen hen niet beïnvloeden. Er zijn grenzen.” In deze concept-leidraad geeft ACM de mogelijkheden en grenzen aan over welke informatie brancheorganisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars met elkaar en hun leden mogen delen en welke verboden is.

Het concept ‘Leidraad Brancheorganisaties en zorgcontractering’ wordt deze zomer geconsulteerd. Dat moet leiden tot een definitieve Leidraad die in september verschijnt. ACM wil met de leidraad voorkomen dat het in de komende contracteringsperiode en verdere toekomst opnieuw misgaat.