Studie: filters smartphonefoto’s risico voor foute diagnose

,

Huisartsen gebruiken foto’s van patiënten vaak voor een eerste snelle beoordeling. Maar omdat smartphones steeds vaker filters gebruiken, wordt het risico op foute diagnoses groter.

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoekers van Bangor University in Wales dat is gepubliceerd in de Lancet. Volgens de onderzoekers zijn smartphones nu eenmaal geen klinische instrumenten en daarom niet geoptimaliseerd voor medisch gebruik.

Filters

Het toegenomen gebruik van filters en AI maakt het probleem alleen maar groter stellen de onderzoekers. De filters zijn geprogrammeerd om foto’s zo te bewerken dat de foto mooier wordt. Een bleke patiënt kan op een foto een gezond kleurtje krijgen. Huidafwijkingen, cruciale informatie voor de dokter, zijn daardoor vaak minder zichtbaar. Dat komt bovenop problemen rond slechte belichting, beelden met een te lage resolutie en een verkeerd gekozen camerastandpunt.

Artsen zijn zich hier onvoldoende van bewust van de onbetrouwbaarheid van smartphonefoto’s, stellen de onderzoekers. Vooral bij patiënten met een donkere huid is het risico extra groot dat zaken over het hoofd worden geziens.

In huisartsenpraktijken komt het steeds vaker voor dat de arts of een assistent de patiënt vragen een foto te nemen en die op te sturen of te uploaden zodat gekeken kan worden of een patiënt gezien moet worden.

