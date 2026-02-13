Studie: duizenden stoppen met eten en drinken optie na afwijzen euthanasieverzoek

Naar schatting stopten 5800 mensen per jaar in de periode van 2019 tot 2023 met eten en drinken omdat ze hun leven wilden beëindigen.

Ongeveer 2000 mensen per jaar namen dodelijke medicijnen of slaapmiddelen in. Dat komt naar voren uit een nieuw onderzoek van Erasmus MC naar levensbeëindiging, waar de Volkskrant vrijdagochtend over schrijft. De studie gaat over mensen die euthanasie willen en dit zonder hulp van een arts doen.

Regelmatig is de afwijzing van een euthanasieaanvraag de aanleiding voor mensen om zelf stappen te zetten naar hun levenseinde, schrijft het Erasmus MC. In sommige gevallen krijgen ze wel begeleiding van zorgverleners. Zo kunnen mensen die stoppen met eten en drinken ook slaapmiddelen of morfine toegediend krijgen.

Ouderen met klachten en gebreken

Het zijn meestal ouderen die ervoor kiezen om te stoppen met eten en drinken. Twee derde is ouder dan 80 jaar. Vaak hadden ze lichamelijke klachten of gebreken. In sommige gevallen was er ook sprake van een ziekte die gevolgen had voor hoe lang ze nog te leven hadden.

Medicijnen om het leven te beëindigen, worden vaker gebruikt door mensen tussen de 30 en 70 jaar. Vaak hadden ze last van psychische problemen en soms hadden ze al eerdere pogingen gedaan om zichzelf te doden. Het Erasmus MC signaleert dat in beide groepen meer dan 90 procent ondraaglijk lijden ervoer. Ze zagen vaak geen mogelijkheid meer dat hun leven weer zou verbeteren. De belangrijkste reden die werd genoemd, is het gevoel ‘klaar met leven’ te zijn.

De keuze om zelf op levensbeëindiging over te gaan was meestal niet impulsief, ziet het Erasmus MC. “Het volgde op een langere periode van lijden.” Meestal bereidden mensen die wilden stoppen met eten en drinken dit goed voor. Ze maakten ook afspraken met zorgverleners en naasten. In de helft van de gevallen overleed iemand die stopte met eten en drinken binnen tien dagen.

Juridische risico’s

Vertrouwenspersonen speelden een wisselende rol bij het gekozen levenseinde. Soms bleven ze op afstand om juridische risico’s te vermijden. De vertrouwenspersonen van mensen die kozen voor medicijnen hebben vaak zorgen over de eenzaamheid en eerdere pogingen tot suïcide.

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van een representatieve steekproef met bijna 35.000 respondenten. Daardoor kon het Erasmus MC 104 gevallen van stoppen met eten en drinken identificeren en 39 gevallen waarin iemand voor medicijnen had gekozen. Daarmee konden de onderzoekers berekenen om hoeveel overlijdens het per jaar in de periode tussen 2019 en 2023 ging.

