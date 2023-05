Studie: trans mensen hebben meer nodig dan alleen medische zorg

De zorg voor trans personen voldoet niet aan de behoefte van deze groep, stelt de Nijmeegse Radboud Universiteit op basis van onderzoek. Op dit moment heeft alleen de specialistische, medische zorg voldoende kennis en aandacht in huis om trans personen te helpen. Die “fuik” draagt bij aan de toenemende vraag naar dit soort zorg, terwijl mensen die vragen hebben bij hun genderidentiteit ook op andere manieren hulp kunnen gebruiken. Of ook het aantal trans personen in Nederland toeneemt is volgens de onderzoekers niet duidelijk.

Wetenschappers van het platform Diversiteit in Geslacht en Gender van de universiteit hebben geprobeerd een verklaring te geven voor de toename in de vraag naar transgenderzorg. ZonMw en het ministerie voor Volksgezondheid gaven opdracht tot de studie. Onderzoeksbureau SiRM bekeek daarnaast hoe de transgenderzorg zich in de toekomst zal ontwikkelen.

Aandacht voor trans personen

“De laatste jaren is de vraag naar transgenderzorg toegenomen”, stellen de wetenschappers van de Radboud Universiteit. Er zijn lange wachtlijsten. De aandacht voor trans personen in onder meer de media neemt toe. Maar of genderdiversiteit “een nieuw fenomeen” is, kan niet zomaar worden gezegd. “Het kan ook zijn dat simpelweg meer trans personen hun trans identiteit durven te uiten door de toenemende herkenning en acceptatie.”

Kennisgebrek

Wat volgens de wetenschappers wel duidelijk is: wie eenmaal bezig is met de eigen genderidentiteit kan eigenlijk alleen bij de specialistische zorg terecht voor hulp. Op bijvoorbeeld scholen en sportclubs en bij de huisarts en de psycholoog “weet men nog niet hoe om te gaan met verschillende genderidentiteiten”. Volgens Transgender Netwerk Nederland hoort “de transgenderzorg niet de problemen van kennisgebrek elders op te lossen, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen. De KNMG moet beginnen trans en non-binaire personen serieus te nemen, bijvoorbeeld door vaart te maken met een richtlijn voor huisartsenzorg aan genderdiverse mensen.” Ook moet de minister snel om de tafel met zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Uitbreiden specialistische zorg

De wetenschappers stellen ook dat “de maatschappelijke acceptatie en integratie van trans personen verre van voltooid is”. De afgelopen jaren “verhardt” het debat over de plek van trans personen in de samenleving.

Dat alles maakt dat trans personen de last van het “anders zijn” zelf moeten dragen. “Deze onwenselijke situatie veroorzaakt een push naar de specialistische transgenderzorg die de maatschappelijke achtergrond van de zorgvraag echter niet kan oplossen.” De zorgverleners richten zich namelijk vooral op een medische behandeling. Terwijl de vraag van trans personen naar zorg ook wordt bepaald “door een gemarginaliseerde positie in de samenleving die minderheidsstress en uitsluiting met zich meebrengt”.

De onderzoekers adviseren evenwel geld te steken in het uitbreiden van de specialistische zorg, zodat de wachtlijsten kunnen worden opgelost. Maar er moet ook worden geïnvesteerd in kennis over genderdiversiteit binnen de rest van de zorg “en de bredere maatschappij”. (ANP)