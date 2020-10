‘Stuurloze jeugdzorg nekt kinderen, spekt zorgondernemers’

Bijna de helft van de gemeenten schrijft rode cijfers door de oplopende kosten van jeugdzorg. Zo ging in Zaanstad 34 miljoen euro meer naar die zorg toe dan oorspronkelijk begroot – terwijl niemand weet voor hoeveel kinderen precies. Nu is het geld op en krijgt niet meer ieder kind de hulp die het nodig heeft. De wethouder ziet maar één remedie: Den Haag moet bijspringen. De eigen Rekenkamer oordeelt dat Zaanstad de kosten voor jeugdzorg vooral zélf uit de hand liet lopen, schrijft Follow The Money.