Subsidie om leefstijlinterventie in te zetten in Helmond

Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond, Zorgboog in Balans JIBB+ hebben een ZonMW-subsidie ontvangen voor de uitrol van een gezamenlijk leefstijlproject in de Brabantse stad. In het project, waarbij ook de huisartsen zijn aangesloten, wordt een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) ingezet bij tien mensen uit de wijk Mierlo-Hout om het overgewicht aan te pakken. Na deze pilot volgt een plan voor twee andere wijken.