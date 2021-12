Subsidie van 7,5 miljoen voor onderzoek Erasmus MC Kanker Instituut

Samenwerken

Het onderzoek vindt plaats binnen het Josephine Nefkens Cancer Precision Treatment Programma. Hierin werken wetenschappelijk onderzoekers nauw samen met de medisch specialisten die patiënten behandelen. Het programma beoogt een verbindende factor te zijn tussen alle initiatieven die door het Erasmus MC Kanker Instituut zijn ontplooid. Het zal uiteindelijk leiden tot de ontwikkeling van nieuwe vormen van therapie. Binnen tien jaar moet dit leiden tot een gepersonaliseerde behandeling voor iedere patiënt met kanker.

Josephine Nefkens Cancer Program

Het geld van de subsidie is bedoeld voor álle onderzoekers in het Erasmus MC Kanker Instituut die kanker willen bestuderen. Een van de nieuwe apparaten die in het Josephine Nefkens Cancer Programma wordt gebruikt, is de Hyperion. Dit is een machine die met ‘massaspectometrie’ de interactie tussen tumorcellen en immuuncellen in beeld brengt. ‘Die analyse vindt plaats op primair tumorweefsel. Je kunt dan zien hoe bepaalde stoffen ervoor zorgen dat immuuncellen aangrijpen op de tumorcellen.’