Subsidie voor VR-behandeling zelfkritiek

Te veel zelfkritiek is een psychologische factor die een rol kan spelen in het ontstaan en beloop van psychische klachten als depressie, angst en diverse stoornissen. Ook kan het er voor zorgen dat behandelingen minder effect hebben. Verder lijkt het er op dat meer begrip voor zichzelf (zelfcompassie) bijdraagt aan weerbaarheid en herstel van patiënten.

Een grote groep patiënten zou dus gebaat kunnen zijn bij innovatieve technieken en interventies gericht op zelfkritiek en zelfcompassie. Virtual Reality (VR) is een innovatieve techniek die van grote toegevoegde waarde kan zijn voor psychologische behandelingen. Ook op het gebied van zelfkritiek en zelfcompassie lijkt VR goed te kunnen werken.

In een studie gaan de onderzoekers na wat het effect is twee nieuwe VR-oefeningen. Zij zullen in kaart brengen of deze oefeningen bijdragen aan meer begrip van de deelnemer voor zichzelf. Bovendien willen zij weten of de mogelijkheid om in de VR-oefening van perspectief te wisselen, toegevoegde waarde heeft.

Mensen met veel zelfkritiek hanteren vaak andere standaarden voor zichzelf dan voor anderen. Zij zijn strenger en kritischer op zichzelf dan op anderen. In een rollenspel in VR kan iemand nagaan hoe zijn of haar reactie zal zijn als een vriend dezelfde negatieve gedachte over zichzelf zou hebben. Het effect van deze reactie is nog te versterken doordat VR de kans biedt om van perspectief te wisselen.