Subsidiepot voor elektronische gegevensuitwisseling is leeg

In de afgelopen maanden groeide het aantal zorgorganisaties dat subsidie kreeg voor elektronische gegevensuitwisseling met 107, meldt VWS op de eigen website. Door deze toename is het budget van 30 miljoen euro voor deze sector-overstijgende regeling volledig uitgegeven.

Deelnemende organisaties moeten het geld gebruiken om zorginformatie te delen tussen zorgprofessionals en hun cliënten via de zogenoemde persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Cliënten en mantelzorgers kunnen door meer inzicht in de zorginformatie meer regie nemen over hun zorg. Daarnaast gaat een groot deel van de organisaties het geld ook inzetten voor de overdracht tussen zorgprofessionals onderling (de eOverdracht). Zorgprofessionals kunnen gegevens hierdoor beter en sneller overdragen en hebben dus eerder alle informatie van een cliënt beschikbaar. Zo draagt elektronische uitwisseling van gegevens bij aan de kwaliteit van de zorg, is de gedachte.

Uitwisselen in 2022

Deelnemende organisaties moeten eind 2022 de elektronische uitwisselingen van de regeling InZicht gerealiseerd hebben. Geleerde lessen en kennis worden onderweg zoveel mogelijk gedeeld met andere zorgorganisaties. In de toekomst wil de overheid alle zorgaanbieders verplichten gegevens elektronisch uit te wisselen. Hiervoor is de wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg in voorbereiding.



In een overzicht op de website van VWS staan de deelnemende organisaties, de geografische ligging van de organisatie en de zorgbranche op een rij.