Suzanne Booij herbenoemd als LAD-voorzitter

Suzanne Booij is door de LAD-ledenraad herbenoemd als voorzitter voor de komende vier jaar. Haar huidige termijn loopt 1 januari af. In 2019 volgde zij Christiaan Keijzer op als voorzitter.

Suzanne Booij (1980) is neuroloog in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen, met als aandachtsgebied epilepsie en slaap. Het huidige bestuur bestaat uit vier leden: voorzitter Suzanne Booij (neuroloog), financieel bestuurslid Donné Pans (klinisch fysicus-audioloog) en algemeen bestuursleden Marjolein Bastiaanssen (bedrijfsarts) en Paul Prinsen Geerligs (huisarts).

Grote uitdaging

“Het is van essentieel belang het werken in de zorg aantrekkelijk te houden”, aldus Suzanne Booij in een persbericht. “De zorg staat onder druk. Op alle fronten. De roep om goede arbeidsvoorwaarden is misschien wel groter dan ooit. Tegelijkertijd zijn de financiële middelen beperkt en in het Integraal Zorgakkoord is vastgelegd dat het aandeel werknemers in de zorg niet verder mag groeien. We staan dus voor een grote uitdaging.”