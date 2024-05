SWZP en De Zorgcirkel onderzoeken samenwerking

De partijen willen hiermee passende en toegankelijke ouderenzorg voor de regio Purmerend beschikbaar houden. In juli 2024 verwachten beide partijen een volgende stap te kunnen zetten.

Samenwerkingspartner

Sinds december 2023 is SWZP op zoek naar een samenwerkingspartner. SWZP wil daarmee de kwaliteit van zorg voor de toekomst garanderen voor haar cliënten, een goede en veilige werkomgeving blijven bieden aan de zorgprofessionals en tevens financieel gezond blijven. De organisatie is hiervoor zelf niet groot genoeg.

De Zorgcirkel wil deze samenwerking met SWZP onderzoeken, omdat zij het belangrijk vindt dat passende en toegankelijke ouderenzorg beschikbaar blijft voor de regio Purmerend.

Passende huisvesting

Een onderdeel van het onderzoek is dat er samen gezocht wordt naar passende huisvesting voor de bewoners van de SWZP-locatie ‘Heel Europa’ binnen een van de locaties van De Zorgcirkel in Purmerend. Hierbij is het streven om bewoners en personeel gezamenlijk een fijne plek te geven om te wonen en te werken