‘Nu ouderenwoningen bouwen bespaart op termijn Wmo-kosten’

De helft van de woningen die tot 2040 moeten worden gebouwd, zouden voor ouderen geschikt moeten zijn. Dat betekent dat er de komende twintig jaar 250.000 levensloopbestendige woningen bij komen, zeggen vastgoedvermogensbeheerder Syntrus Achmea en zorgverzekeraar Zilveren Kruis tegen de gemeenten en de Rijksoverheid.

Syntrus Achmea en Zilveren Kruis noemen de projecten SassemBourg in Sassenheim en De Kroon in Hilversum als mooie voorbeelden. Dit zijn gemeenschappelijke woonvormen voor senioren in combinatie met zorgfuncties op locatie. “Als we meer van deze alternatieven bieden, is dat niet alleen gunstig voor de ouderen. Het vermindert ook de druk op de (mantel)zorg. Tegelijkertijd komen er woningen vrij voor starters en jonge gezinnen, omdat ouderen uit hun eengezinswoning verhuizen”, zegt Arthur van der Wal, directievoorzitter van Syntrus Achmea.

Slimme oplossingen

Daan Tettero, fondsmanager zorgvastgoed bij Syntrus Achmea, stelt dat met slimme oplossingen grote stappen mogelijk zijn. Hij denkt aan wooncomplexen van 150 à 300 woningen (kan ook kleiner), maar wel opgesplitst in losse blokken – daardoor overheerst een gevoel van kleinschaligheid. “Met een slimme lay-out kunnen mensen daar elkaar ontmoeten of eten, elkaar helpen (boodschappen doen) of bij samen dingen ondernemen, zoals wandelen. In of bij dat complex zijn kleinschalige zorgfuncties, zoals een huisarts, fysiotherapeut of apotheek.”

Dat hoeft niet duur te zijn, meent Tettero. Hij denkt aan huren van 700 euro tot 900 euro per maand, misschien 1000 euro in enkele grote steden. Cruciaal is wel, zegt hij, dat gemeenten niet altijd de maximale prijs voor hun grond vragen aan pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. “Ze krijgen dan misschien 2 miljoen euro meer voor een stuk grond, maar als je dat spreidt over dertig jaar is het goedkoper om er woningen voor ouderen te bouwen: dat bespaart meer Wmo-kosten. Daarom zouden wethouders grondbeleid ook eens moeten praten met de wethouders zorg.”

Gezond thuis

In hun appèl ‘Alle ouderen een gezond thuis’ benadrukken Syntrus Achmea en Zilveren Kruis dinsdag het belang van een geïntegreerde benadering van wonen en zorg. Georgette Fijneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis: “Nu bepaalt de zorgvraag vaak waar iemand woont: thuis of in een verpleeghuis. Dat willen we omdraaien. Zorg in de woning is beter dan wonen in de zorg.”

Met architectenbureau Juli Ontwerp hebben Syntrus Achmea en Zilveren Kruis een woonconcept ontwikkeld om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. Dit concept, ‘Samen Zelfstandig’, kan overal gerealiseerd worden. “Zo wordt concreet gemaakt hoe mooi en waardevol het kan zijn om zo te wonen, hoe dit in te passen is op verschillende locaties in verschillende gemeenten, en wat er moet gebeuren om dit te realiseren op zoveel mogelijk plekken in ons land”, zegt Tettero.

Miljardeninvesteringen

Tettero doet zelf ook mee met zijn fonds. Afhankelijk van het aanbod wil hij samen met andere pensioenfondsen en institutionele beleggers waar Syntrus Achmea het vastgoedvermogen voor beheert de komende tien jaar ongeveer twee miljard euro investeren in woningbouw voor ouderen, dat zijn ongeveer 10.000 woningen, dus rond duizend levensbestendige woningen per jaar. Syntrus Achmea en Zilveren Kruis vragen de landelijke overheid en gemeenten om mee te doen, locaties aan te wijzen en barrières in de wet- en regelgeving weg te nemen die de komst van ouderenwoningen in de weg staan. Van der Wal: “Er is een grote behoefte. Er is veel animo bij institutionele beleggers en woningcorporaties.”

Woonzorgakkoord

Andere partijen hebben onlangs ook aangegeven dat er hardere afspraken gemaakt worden over het onlangs gesloten woonzorgakkoord over de bouw van ouderenwoningen. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor een nieuw kabinet, zei John Bos, bestuurder bij Woonzorg Flevoland en namens ActiZ lid van de taskforce die het woonakkoord heeft opgesteld, in juni in Zorgvisie

Wouter Bos

“Ga bouwen, samenwerken en digitaliseren”, was anderhalf jaar geleden de hoofdboodschap van het rapport ‘Oud en zelfstandig in 2030; een reisadvies’ van een commissie onder leiding van Wouter Bos. Hij vond toen dat de bouwopgave vooral ligt bij de woningcorporaties: “Ze moeten veel meer investeren in woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis. Dat laten ze nu over aan commerciële partijen, die zich vooral richten op vermogende burgers. Als ouderen bij elkaar wonen, kunnen ze makkelijker voor elkaar zorgen.”