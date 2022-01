Systemen RIVM kunnen duizenden besmettingen niet verwerken

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) krijgt de afgelopen dagen zo veel nieuwe meldingen van coronagevallen, dat de systemen het niet meer aankunnen. In de afgelopen drie dagen zijn al ongeveer 27.000 positieve tests nog niet verwerkt. “Er wordt hard gewerkt aan oplossingen om deze achterstand in te lopen en te verhelpen”, meldt het instituut.

Wanneer een laboratorium vaststelt dat iemand het coronavirus onder de leden heeft, gaat de bevestiging naar de GGD. Van daaruit wordt het doorgegeven aan het RIVM. “Het lukt momenteel niet om het hoge aantal meldingen wat binnenkomt vanuit de teststraten te verwerken in het systeem van de meldingsplichtige ziekten van de GGD en het doormelden aan het RIVM”, meldt het RIVM.

Records weer verbroken

In de afgelopen zeven dagen heeft het RIVM 255.689 positieve tests wel geregistreerd. Voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis komt het weektotaal boven de 250.000 uit. Gemiddeld komt het neer op 36.527 positieve tests per dag, weer een aanscherping van het record. Het gemiddelde stijgt voor de 23e dag op rij.

Amsterdam telde 2781 geregistreerde nieuwe gevallen, Utrecht 1428, Den Haag 1274 en Rotterdam 1079. Daarna volgen Enschede (820), Amersfoort (736) en Groningen (732). Schiermonnikoog en Rozendaal sluiten de rij met elk twee positieve tests. In geen enkele gemeente testte niemand positief.

Signaalwaarde

Het aantal meldingen van sterfgevallen door corona stijgt niet. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat tien mensen zijn overleden aan de gevolgen van de besmetting, evenveel als op dinsdag en woensdag. Het gaat om inwoners van Zaanstad, Purmerend, Bergen op Zoom, Gouda, Zuidplas, De Bilt, Tholen, Sluis, Stadskanaal en Alblasserdam.

In de afgelopen zeven dagen zijn 62 sterfgevallen gemeld, gemiddeld bijna negen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 22 oktober. (ANP)