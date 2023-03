Systemen van Noord-Hollandse zorginstelling gehackt

Zorgorganisatie WilgaerdenLeekerweideGroep (WLGroep) uit Noord-Holland is afgelopen weekend getroffen door een cyberaanval. Onbevoegden hebben zich toegang verschaft tot het computernetwerk van de organisatie.

De hack kwam aan het licht toen medewerkers in het weekend last kregen van systemen die niet goed werkten. Bij nader onderzoek bleek dat het om een hack ging. Hierop is direct samen met deskundigen een uitgebreid onderzoek gestart naar de omvang van de hack en de gevolgen voor de organisatie.

Slecht bereikbaar

Naast de gehackte systemen zijn uit voorzorg enkele andere systemen offline gehaald. Hierdoor is WLGroep telefonisch en per mail slecht bereikbaar. Het is niet bekend hoelang dit nog gaat duren. De zorgverlening richting onze cliënten gaat gewoon door.