’t Heem stelt twee nieuwe toezichthouders aan

Jet Sporken is werkzaam als manager van het team kwaliteit en veiligheid van zorg en het team communicatie, marketing en PR bij Vitalis in Eindhoven. Daarnaast combineert zij deze rollen met die van secretaris van bestuurder en toezicht. Erwin Höppener is bestuurslid binnen de paraDIGMA Groep in Nieuwegein, met expertise op duurzame inzetbaarheid en (arbeids)verzuim.

Wissel van de wacht

Sporken en Höppener volgen de scheidende rvt-leden Marjo Frenk en Ingrid van Es per 1 januari op. De nieuwe toezichthouders gaan de commissie Kwaliteit, Innovatie en Veiligheid van de rvt ondersteunen.

’t Heem biedt wijkverpleging, wonen, zorg en welzijn in woonzorglocaties in de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren, Helvoirt en Biezenmortel.