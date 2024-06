Taakstraf voor zorgmedewerkster die 11.000 stuks medicatie stal

Het Openbaar Ministerie heeft dat als strafbeschikking opgelegd aan de vrouw, die de diefstal heeft bekend.

Dementerende patiënten

De vrouw werkte vooral met dementerende patiënten, van 2011 tot 2018 bij zorginstelling De Bieslandhof in Delft en daarna tot 2019 bij zorgorganisatie Florence op de locatie Dekkersduin in Den Haag.

Medicatie in tassen

De diefstal kwam aan het licht toen een bekende van de vrouw medicatie aantrof in een paar tassen die ze in bewaring had gegeven. Bij huiszoeking werd de rest van de medicijnen gevonden, vaak nog in de verpakking.

Mogelijk pijn

Voor zover bekend heeft het achterhouden van de medicijnen niet geleid tot gezondheidsschade bij de patiënten. Eén persoon heeft mogelijk pijn gehad doordat die geen pijnbestrijding kreeg.

De vrouw heeft verklaard dat ze medicijnen mee naar huis nam als ze er niet aan was toegekomen ze te verstrekken. In de administratie gaf ze echter aan dat ze dat wel had gedaan. (ANP)