Thema: Governance
Tamara de Kroon nieuwe bestuurder CBZ vanaf 1 januari 2026

,

Tamara de Kroon treedt per 1 januari 2026 aan als bestuurder van Coöperatie Boer en Zorg (CBZ). Zij volgt Berthe de Jong op, die de functie momenteel op interim-basis vervult. De Kroon is een ervaren bestuurder binnen de zorg en het sociaal domein en is op dit moment werkzaam als bestuurder bij zorggroep ENA.

Bob Goeree, voorzitter van de Raad van Toezicht, noemt haar komst een versterking voor CBZ: “Tamara brengt brede kennis en ervaring mee op het gebied van kleinschalige zorg in een regionale context. CBZ laat zien hoe de ontwikkeling van deze zorg eruit kan zien: samenwerken waar nodig, regionaal gebonden. We doen dit vanuit de kracht van collectieve kleinschaligheid: dichtbij de mensen die zorg nodig hebben, persoonlijk en flexibel, met de slagkracht van een grotere organisatie.”

Daadkracht

Tamara de Kroon kijkt uit naar haar nieuwe rol: “Samenwerken met ondernemende collega’s die kleinschalige zorg en ondersteuning vanuit hun eigen kracht vormgeven, geeft energie. Hun autonomie en creativiteit brengen precies de daadkracht voort die onze samenleving nodig heeft. De rijkdom aan doelgroepen, ondernemers en locaties met hun eigenheid maakt deze coöperatie extra inspirerend.”

Over CBZ

CBZ is een coöperatie van ruim 270 zorgondernemers in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Samen bieden zij zorg en ondersteuning aan jong en oud op unieke, natuurlijke locaties. De leden zijn betrokken bij de zorg voor bijna 7.000 deelnemers en bewoners.

Meer over:Personalia

