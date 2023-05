Tandartsbezoek op jonge leeftijd voorkomt gaatjes

Kinderen die vanaf de doorbraak van het eerste tandje naar de tandarts of mondhygiënist worden verwezen, hebben op 5-jarige leeftijd minder beginnende gaatjes dan kinderen die later voor het eerst mondzorg krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG, TNO en de Erasmus Universiteit.

Tandheelkundige zorg wordt voor kinderen tot 18 vergoed vanuit de basisverzekering en is voor kinderen gratis. Het ministerie van VWS vroeg ZonMw om aanvullend onderzoek te laten doen, nadat bleek dat 41 procent van de 5-jarigen al gaatjes had en veel van hen pas later een tandarts of mondhygiënist bezocht.

Voorlichting

In het zogeheten GigaGaaf!-onderzoek werden ouders die met hun 6 maanden oude baby op het consultatiebureau kwamen, verwezen naar de tandarts of mondhygiënist. In het onderzoek is bekeken of verwijzing door het consultatiebureau effect heeft. De samenwerking tussen mondzorgprofessionals en consultatiebureaus vond plaats in Noord-Oost-Groningen, Oost-Drenthe en bepaalde wijken in Den Haag, waar relatief veel mensen wonen met gaatjes in hun gebit.

“Op het eerste gezicht lijkt het prima te gaan met de mondzorg voor- en mondgezondheid van kinderen in Nederland”, aldus ZonMw. Zo gaat 93 procent van de schoolgaande kinderen tussen de 4 en 12 jaar elk jaar naar de tandarts. Maar van de kinderen tussen 0 en 4 jaar oud gaat maar 38 procent jaarlijks naar de tandarts. En ongeveer een kwart van de kinderen in Nederland heeft al op vijfjarige leeftijd gaatjes. Uit het onderzoek blijkt dat het verstandig is om vanaf het doorbreken van het eerste tandje al naar de tandarts of mondhygiënist te gaan. Tijdens die bezoeken kunnen kinderen op jonge leeftijd wennen aan de tandarts. Daarnaast worden ouders voorgelicht over het belang van mondzorg.

Minder gaatjes

Meer dan de helft van de kinderen die door het consultatiebureau werden doorverwezen, bezochten een mondzorgverlener. Van de kinderen in de controlegroep bezocht maar 6 procent een tandarts of mondhygiënist. De kinderen die meededen aan het onderzoek werden vijf jaar lang gevolgd en kregen allemaal op vijfjarige leeftijd een gebitscontrole. “Daarbij bleek dat de vijfjarige kinderen uit de interventiegroep zo’n 20 procent minder beginnende gaatjes hadden dan kinderen uit de controlegroep”, meldt ZonMw.