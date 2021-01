Tbc-vaccin beschermt kwetsbare ouderen niet tegen corona

Het tuberculosevaccin BCG biedt kwetsbare ouderen geen bescherming tegen Covid-19. Dat blijkt uit een grote studie onder ruim 6000 mensen van zestig jaar en ouder die zich sinds september hebben laten vaccineren met het middel. Het onderzoek werd uitgevoerd in twintig Nederlandse ziekenhuizen.

Het was de bedoeling dat de proefpersonen die al bij een medisch specialist onder behandeling waren, na toediening beter beschermd zouden zijn tegen infectie met het virus. Het vaccin geeft het afweersysteem namelijk een oppepper. Volgens onderzoeksleider Marc Bonten van UMC Utrecht is de conclusie duidelijk. “Het BCG-vaccin biedt geen bescherming tegen Covid-19 voor de kwetsbare ouderen. Hoewel teleurstellend is het belangrijk om juist tijdens de pandemie de voorlopige gegevens meteen te delen.”

Evenveel mensen met het vaccin als uit de controlegroep (placebo) werden ziek. Het gaat in totaal om 107 personen. Terwijl de onderzoekers vooraf hoopten dat het vaccin een grote mate van bescherming zou geven. BCG werd op basis van een onderzoek uit Griekenland als veelbelovend gezien. Minister Hugo de Jonge noemde de studie in november nog “een van de kansrijke projecten in de strijd tegen corona”.

Het onderzoek is niet stilgelegd. De wetenschappers onderzoeken nog of de mensen die het tbc-middel kregen, minder vaak ernstig ziek zijn geworden. Ook kijken ze naar andere luchtweginfecties.

In Nederland lopen meerdere onderzoeken naar het effect van BCG op Covid-19. Het gaat dan om andere onderzoeksgroepen. (ANP)