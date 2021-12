Te lange wachttijden CIZ nog niet opgelost

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft de achterstand in de afhandeling voor verzoeken voor langdurige zorg slechts deels ingehaald. Begin december wachtten nog bijna 9000 aanvragen op een indicatie.

Dat schrijft demissionair minister De Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer. Eerder dit jaar liep de werkvoorraad sterk op, waarna het CIZ ernaar “streefde” om eind dit jaar weer te voldoen aan de wettelijke norm: afhandeling van minimaal 95 procent van de aanvragen binnen zes weken. De Jonge laat weten dat er “een risico” is dat dit streven dit jaar niet wordt gehaald.

Psychische stoornis

De knelpunten in de afhandeling zijn afgelopen voorjaar ontstaan door de onverwacht hoge aanvraagstroom van mensen met een psychische stoornis (ggz-wonen). Ondanks extra inspanningen van het CIZ zijn hierdoor ook knelpunten voor andere aanvragen voor de Wlz ontstaan. Dat had een hoge werkvoorraad en oplopende doorlooptijden tot gevolg.

Het CIZ heeft enkele tijdelijke maatregelen genomen om de werkvoorraad te verminderen. Onder meer een versneld traject voor op het oog duidelijke gevallen en met inzet van extra personeel. Mede hierdoor is het percentage aanvragen dat binnen zes weken kon worden afgehandeld gestegen van 76 procent in september tot 91 procent in de eerste week van december.

Tien weken wachten

Door de vertraging in de afhandeling moeten aanvragers soms tien weken wachten op een besluit van het CIZ, schrijft De Jonge in de Kamerbrief. Wanneer een aanvraag niet volledig wordt ingediend en aanvullende informatie nodig is, kan dit langer duren.

Voor cliënten en hun naasten levert dit onzekerheid op over de vervolgzorg, beseft De Jonge. Voor de zorgaanbieders heerst “onduidelijkheid over het organiseren en bekostigen van zorg”. Deze vertraging betekent volgens de demissionair minister van VWS niet dat deze cliënten geen zorg krijgen: “Aanvragen van cliënten die met spoed opgenomen moeten worden, worden door het CIZ met spoed opgepakt. Ook de afspraken die met ziekenhuizen zijn gemaakt om de aanvragen binnen 48 uur op te pakken worden nagekomen.”

Oplopend ziekteverzuim

Vanwege het oplopende ziekteverzuim bij het CIZ is er een risico dat de werkvoorraad voor 1 januari niet terug op de norm is, aldus De Jonge. Daarom heeft het CIZ besloten om de versnelde afhandeling van de genoemde (her)indicaties te herhalen. Hiervoor worden uit de bestaande werkvoorraad opnieuw dossiers geselecteerd van mensen die al een Wlz-indicatie hebben.

Het CIZ heeft VWS erop gewezen dat het weliswaar op weg is om haar doelstelling te bereiken, maar wijst op het hoge ziekteverzuim binnen de organisatie. Bovendien ziet het CIZ het aantal aanvragen in het vierde kwartaal weer oplopen, voor zowel de Wlz-regulier als de ggz. “Dat kan leiden tot extra druk op de werkvoorraad.”