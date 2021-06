‘Te weinig plek in zorgvervoer door beperking aantal zitplaatsen’

Volgens de partijen is er door de coronacrisis een groot tekort aan voertuigen en chauffeurs ontstaan. “Dat leidt, in combinatie met de lagere capaciteit, tot een onhoudbare situatie”, aldus de bonden en ondernemers. Omdat risicogroepen gebruikmaken van het zorgvervoer, werden daar extra maatregelen nodig geacht. De werkgevers- en werknemersorganisaties wijzen erop dat het advies van het Outbreak Management Team (OMT) op dat terrein dateert van begin dit jaar.

“Inmiddels is de situatie zodanig dat een groot deel van de mensen uit de risicogroepen is gevaccineerd tegen het coronavirus en dat het aantal besmettingen sterk is afgenomen”, aldus de sociale partners.

De vakbonden en ondernemers doen “een dringend beroep” op het OMT het advies te geven dat alle zitplaatsen weer kunnen worden gebruikt per 15 juni. (ANP)