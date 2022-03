Te weinig vaccin in 247 boosterprikken door fout GGD West-Brabant

Het probleem was dat de verkeerde naalden en spuiten met elkaar werden gecombineerd. “We betreuren dit. Iemand heeft niet goed opgelet, het was een menselijke fout”, zegt de woordvoerster. Ze benadrukt dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over schadelijke gevolgen. Iedereen die de te lage dosis heeft gekregen, is nadat de fout was ontdekt telefonisch of per mail daarvan op de hoogte gebracht.

De GGD heeft in overleg met het RIVM alle betrokkenen aangeraden een nieuwe boosterprik te komen halen. “De maximale dosis is 0,5 milliliter, dus daar blijf je dan nog ruim onder.” Hoeveel mensen het advies opvolgen, kon de gezondheidsdienst nog niet zeggen. (ANP)