‘Tekorten jeugdzorg de schuld van gemeenten’

Van der Velden onderzocht de problemen van de organisatie. Sinds 2015 is de SOJ verantwoordelijk voor de inkoop van de zorg bij hulpverleners. Ieder jaar bleken ze miljoenen euro’s meer nodig te hebben dan ingeschat, en in 2020 kreeg het bestuur de opdracht om zuiniger te zijn. Afgelopen zomer werd echter bekend dat de SOJ 11,6 miljoen tekort komt, een bedrag dat de gemeenten moeten ophoesten.

Ongebreidelde zorg

Gemeenten hebben de financiële problemen aan zichzelf te wijten, zei Van der Velden onlangs tijdens een presentatie van zijn bevindingen aan de gemeenteraad van Papendrecht, meldt het Algemeen Dagblad. “U straalt uit dat u nooit nee zegt. Dat is een nobele keuze, maar die leidt wel tot ongebreidelde zorg. Als er aanbod van bepaalde hulp is, zal die ook verleend worden.”

Geen duidelijkheid

Daarnaast hebben de tien betreffende gemeenten nooit duidelijk uitgesproken wat zij precies onder jeugdzorg verstaan, en welke concrete zorg ze willen bieden. “Er is een moment dat je moet zeggen dat het normaal is als je bepaalde dingen zelf oplost in je gezin omdat het gewoon gebruikelijke zorg is. Dan moet u als gemeenteraad wel uw rug recht houden, want u zult ongetwijfeld geconfronteerd worden met individuele gevallen die om een afwijking vragen.”

Meer grip

De onderzoeker is van mening dat de gemeenten meer kunnen doen om grip op de financiën van de SOJ te krijgen. Zo zouden hulpverleners aan de bel moeten trekken zodra ze driekwart van hun budget verbruikt hebben en pas verder mogen werken na toestemming van de gemeenten. In het verleden kwam het herhaaldelijk voor dat instellingen een opnamestop afkondigden omdat ze al royaal door hun budgetten heen waren.