Telefoonlijn vaccinatietwijfelaars nu ook in Turks beschikbaar

De Vaccinatie Twijfeltelefoon voor vragen over coronavaccins gaat ook gesprekken in het Turks aanbieden. Vanaf volgende week zullen er elke woensdag van 08.30 tot 13.00 uur geneeskundestudenten vragen in die taal kunnen beantwoorden

Het streven is om binnenkort ook gesprekken over de coronavaccins in het Arabisch en het Berbers te kunnen aanbieden, laat projectleider Chris Groen van de Twijfel Telefoon weten. “Iedereen heeft recht op dezelfde informatie”, verklaart hij de keuze. “We weten bovendien dat de vaccinatiegraad achterblijft in kwetsbare wijken. Dat zijn wijken met een lage sociaal-economische status en daar zijn mensen vaak meertalig.” De Vaccinatie Twijfel Telefoon is ook al voor vragen in het Engels te bereiken.

Twijfel

De speciale telefoonlijn voor mensen die twijfelen over een coronaprik is sinds drie weken elke werkdag geopend. Tot dusver belden er al meer dan 10.000 mensen. Ze worden te woord gestaan door geneeskundestudenten die een training hebben gehad. Als zij het antwoord op specifieke medische vragen niet direct weten, is er een specialist beschikbaar die hen bijstaat.

Vaccinatie

In eerste instantie was de telefoonlijn vooral bedoeld voor mensen die zich nog helemaal niet hadden laten vaccineren, bijvoorbeeld omdat ze twijfelden over een prik vanwege hun medische situatie. Maar inmiddels beantwoorden de geneeskundestudenten ook veel vragen over de boosterprikken. “We merken dat er veel verwarring is bij mensen”, legt Groen uit. “Eerst was de boosterprik alleen voor ouderen. Toen voor iedereen én werd de wachttijd teruggebracht van zes naar drie maanden.”

Booster

Mensen vragen zich vooral af waarom ze de oppepprik moeten nemen en of het wel veilig is. “En dat terwijl de boosterprik van belang is vanwege de opkomst van de omikronvariant van het virus.” De Vaccinatie Twijfel Telefoon is er nadrukkelijk niet om mensen te overtuigen van het nemen van een coronaprik. De studenten geven bellers enkel medische informatie over de vaccins. (ANP)