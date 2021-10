Teller Z-CERT laat toename randsomeware-aanvallen op zorg zien

Europese zorginstellingen hebben dit jaar te maken met een ruimte verdubbeling van het aantal ransomware-aanvallen ten opzichte van vorig jaar. Het expertisecentrum voor cyberbeveiliging in de zorg heeft een teller gelanceerd die het aantal aanvallen in Europa bijhoudt. Die staat voor Nederland op vier gevallen, tegenover nul vorig jaar.

Voor zover bekend gaat het in Europa om 25 getroffen zorgorganisaties tot nu toe, waarbij in totaal 66 zorglocaties zijn geraakt. Vorig jaar bleef dat aantal stekensteken op minder dan tien aanvallen in totaal. De Nederlandse zorg bleef in 2020 buiten schot, maar kent nu al vier incidenten.

Dreiging

De opmars van ransomware is een reële dreiging voor de zorg, waarschuwt Z-CERT. Om daar aandacht op te vestigen lancert het expertisecentrum een teller op de eigen website. Die laat zien hoeveel incidenten er zijn geweest in Europa, hoeveel locaties er zijn geraakt en hoeveel zorginstellingen in Nederland te maken hebben gehad met ransomware. De aantallen op de teller van Z-CERT zijn gebaseerd op open bronnenonderzoek en de meldingen van zorginstanties.

Werkelijke aantallen

“Het werkelijke aantal ligt vermoedelijk nog vele malen hoger”, stelt analist Jan Hanstede van Z-CERT. “Maar we zien nog vaak genoeg dat instanties berichten daarover niet naar buiten brengen. Vermoedelijk uit reputatie-overwegingen of omdat de dienstverlening er niet onder heeft geleden.” Naast rechtstreekse aanvallen heeft de Europese zorgsector ook hinder van ransomware-aanvallen op leveranciers. Zo werkt een aanval op een SAAS (Software as a Service)-leverancier door op de afnemers van deze software, bijvoorbeeld in de zorg.