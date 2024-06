Tenminste 6 ziekenhuizen schrijven rode cijfers over 2023

Tenminste 6 ziekenhuizen hebben een verlies geleden over 2023. Maar over het algemeen was het een financieel goed jaar voor de ziekenhuizen, blijkt uit gegevens van Kompas in Zorg van onderzoeksbureau BS Health Consultancy.

Beeld: Andrey Popov / stock.adobe.com

Van de 62 ziekenhuizen waarvan de jaarrekening op 1 juni beschikbaar was, meldden Isala, Ommelander Ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, Antonius Ziekenhuis, Wilhelmina ziekenhuizen en het Zaans Medisch Centrum een verlies.

Hoogste rendement

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, dat in 2022 nog bijna tegen een faillissement aankeek, heeft opnieuw zwarte cijfers geschreven. Ze meldde zelfs relatief het hoogste rendement. Van een omzet van 226 miljoen euro hield het ziekenhuis 11,6 miljoen euro over. Omgerekend een rendement van 5,1 procent.

De totale opbrengsten van de Nederlandse ziekenhuizen in 2023 met gemiddeld 7 procent gestegen. De omzet van de umc’s steeg het meest met 7,8 procent. Ook de inkomsten van de perifere ziekenhuizen groeiden met 7,4 procent hoger dan gemiddeld. De groei van de opbrengsten van de topklinische ziekenhuizen lag iets lager, met 6,0 procent.

Gemiddelde rendement

Het gemiddelde rendement van de Nederlandse ziekenhuizen lag in 2023 met 1,7 procent iets hoger dan in 2022, toen was dat 1,6 procent. De perifere en topklinische ziekenhuizen hebben met respectievelijk 1,3 procent en 1,4 procent in 2023 een iets lager rendement behaald dan gemiddeld. De umc’s met 2,3 procent iets hoger dan gemiddeld en is het rendement ten opzichte van 2022 verbeterd.

Het weerstandsvermogen van de Nederlandse ziekenhuizen om financiële tegenvallers te kunnen opvangen, uitgedrukt in het eigen vermogen ten opzichte van de omzet, lag in 2023 op een iets lager niveau dan in 2022. Gemiddeld 28,7 procent in 2023 ten opzichte van 28,9 procent in 2022. De umc’s hebben gemiddeld het hoogste weerstandsvermogen (30,1 procent) en de perifere ziekenhuizen het laagste weerstandsvermogen (27,2 procent). De topklinische ziekenhuizen zitten hier tussenin met 28,3 procent.