Teun Toebes verlaat de gesloten afdeling verpleeghuis

Verpleegkundige en zorgethicus Teun Toebes (24) verlaat de gesloten afdeling van het verpleeghuis voorgoed. Hij woonde drie jaar als bewoner in een verpleeghuis; eerst in Utrecht en sinds kort in Amstelveen.

Toebes heeft ervaren dat hij buiten het verpleeghuis nog meer mensen kan helpen. Op LinkedIn schrijft hij: “Dementie is namelijk niet van de zorg, maar van ons als samenleving en dat is precies waar ik me de komende jaren nog harder voor zal blijven inzetten. Voor hen die waar ook ter wereld moeten leven met een vorm van dementie en nu niet of te weinig gehoord worden. Met en voor een ieder van hen wil ik kijken hoe we de kwaliteit van leven kunnen verbeteren, zodat we als #samenleving als geheel kunnen winnen. Dat is het doel!”

Zware keuze

Toebes neemt met pijn in zijn hart afscheid van zijn huisgenoten omdat hij veel van hen houdt. De gesloten afdeling waar Toebes nu woont in Amstelveen, gaat vanaf november open.

Hij bedankt in zijn post ook de zorgorganisaties. “Bedankt dat jullie je zo kwetsbaar hebben opgesteld en mij zo de kans hebben gegeven om deze wereld van zo dichtbij mogelijk mee te maken. Daar spreekt zoveel moed uit, dus ook alle lof voor jullie!”

De documentaire Human Forever, die Toebes met filmmaker Jonathan de Jong maakte, draait vanaf deze week in de bioscoop.