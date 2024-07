Thijs Houtappels wordt per 1 november voorzitter van de raad van bestuur van Saffier. De instelling voor ouderen en kwetsbare mensen heeft tien locaties in Den Haag.

Houtappels is op dit moment werkzaam als bestuurder van de Zonnehuisgroep Amstelland in Amstelveen, een organisatie die qua omvang en activiteiten vergelijkbaar is met Saffier. Daarnaast heeft hij een achtergrond in bestuurskunde.