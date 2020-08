Thuiszorg Gooi en Vechtstreek stapt naar rechter voor onderbouwing tarieven

Een ontbrekend rapport van een onafhankelijke accountant is de inzet van een rechtszaak tussen Thuiszorg Gooi en Vechtstreek en de Regio Gooi en Vechtstreek. De rechter had eerder opgedragen dat een dergelijk rapport moest worden opgesteld, maar het is er nog steeds niet.

Het conflict speelt al langer. Thuiszorg Gooi en Vechtstreek (TGVS) stelt dat de afgesproken tarieven voor huishoudelijke hulp de kosten niet dekken en niet op de juiste manier tot stand zijn gekomen. De organisatie stapte naar de rechter, die in hoger beroep bepaalde dat de gemeenten de afgesproken bedragen opnieuw moeten onderbouwen middels een onderzoek door een onafhankelijke accountant.

Onderzoek afgerond, rapport vertraagd

“Het onderzoekswerk is afgerond. De uitkomst gaf geen aanleiding tot aanpassing van de tarieven”, zegt wethouder Maarten Hoelscher van Huizen in de Gooi- en Eemlander. Dat heeft de gemeente de betreffende zorgaanbieders begin augustus laten weten. Het bijbehorende rapport met de onderbouwing zou vertraging hebben opgelopen door de coronacrisis.

Nieuwe rechtsgang

TGVS neemt daar geen genoegen mee en brengt de zaak opnieuw voor de rechter om inzicht te krijgen in het onderzoek. Om dat te voorkomen, stelde de gemeente nog voor een bemiddelaar in te schakelen. Dat aanbod komt te laat, vindt directeur Esther Hoekzema van de overkoepelende organisatie Vitaal Thuiszorg. “Het aanbod voor mediation is pas gedaan toen de dagvaarding al de deur uit was. Maar dat is niet meer dan een vertragingstactiek”, laat ze in de Gooi- en Eemlander weten.