Thuiszorg Het Friese Land en Assist Zorg gaan samenwerken

In januari 2026 is de samenwerking officieel bekrachtigd. De samenwerking richt zich op het verder optimaliseren van werkprocessen, het ondersteunen van medewerkers en het versterken van de organisatie als geheel.

Directeur Aukje Reinders – van der Galiën van Thuiszorg Het Friese Land benadrukt: “Met deze samenwerking versterken we onze organisatie en zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst goede en toegankelijke ondersteuning thuis kunnen blijven bieden aan onze cliënten in de regio. Wij zijn erg blij met de expertise en bewezen succesformule van Assist Zorg voor onze cliënten en medewerkers”.

De algemeen directeur Yvonne Biemans van Assist Zorg vult aan: “Wij ondersteunen THFL met onze expertise op het gebied van het toekomstbestendig organiseren van de zorg binnen een financieel gezond kader. Deze samenwerking biedt alle partijen synergie en een waardevolle kruisbestuiving. Door de handen ineen te slaan, worden zorgprofessionals (nog) beter ondersteund in hun werk”.