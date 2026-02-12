Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Vvt
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

Thuiszorg Het Friese Land en Assist Zorg gaan samenwerken

,

Thuiszorg Het Friese Land (THFL) en Assist Zorg gaan samenwerken in Noord- en Midden-Friesland.

In januari 2026 is de samenwerking officieel bekrachtigd. De samenwerking richt zich op het verder optimaliseren van werkprocessen, het ondersteunen van medewerkers en het versterken van de organisatie als geheel.

Directeur Aukje Reinders – van der Galiën van Thuiszorg Het Friese Land benadrukt: “Met deze samenwerking versterken we onze organisatie en zorgen we ervoor dat we ook in de toekomst goede en toegankelijke ondersteuning thuis kunnen blijven bieden aan onze cliënten in de regio. Wij zijn erg blij met de expertise en bewezen succesformule van Assist Zorg voor onze cliënten en medewerkers”.

De algemeen directeur Yvonne Biemans van Assist Zorg vult aan: “Wij ondersteunen THFL met onze expertise op het gebied van het toekomstbestendig organiseren van de zorg binnen een financieel gezond kader. Deze samenwerking biedt alle partijen synergie en een waardevolle kruisbestuiving. Door de handen ineen te slaan, worden zorgprofessionals (nog) beter ondersteund in hun werk”.

Reageer op dit artikel
Meer over:Thuiszorg

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

15:11 Thuiszorg Het Friese Land en Assist Zorg gaan samenwerken
20 jan 2026 IGJ past toezicht verzorging en verpleging aan
7 jan 2026 Last onder dwangsom voor Eindhovense thuiszorgaanbieder
2 jan 2026 Florence en Florein nemen HVP Zorg over
13 nov 2025 Inspectie geeft Tilburgse thuiszorgaanbieder een aanwijzing

Interessant voor u

158 Het coalitieakkoord: zegen of ramp voor de gezondheidszorg? 

Naar de podcast

157 Dit wil de meest invloedrijke zorgbestuurder van Jetten 1

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Duurzaamheid in de zorg geen keuze, maar een must

Naar de podcast

156 | De Skipr99 komt eraan, dit zijn de trends in de nieuw lijst

Naar de podcast

Partners voor Zorg | Verbindend werkgeverschap: Van ‘ik’ naar ‘wij’

Naar de podcast

155 Vier ministers en de ontluistering van ZorgkaartNederland

Naar de podcast

Reader Interactions

Reacties