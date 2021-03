Tien zorgorganisaties mogelijk getroffen door hackersgroep SilverFish

SilverFish is een goed georganiseerde hackersgroepering die het met geavanceerde technieken voorzien heeft op vitale organisaties in de VS en Europa. De cybercriminelen zijn vooral uit op spionage en datadiefstal. Ze maakten alleen in Europa naar verluidt al meer dan 1600 slachtoffers, waaronder vliegvelden en een fabrikant van coronatesten.

ZorgDetectieNetwerk

Z-CERT, de cybersecurity-organisatie voor de zorg, heeft reden om aan te nemen dat zeker tien Nederlandse zorgorganisaties mogelijk getroffen zijn door SilverFish. Er loopt nog onderzoek naar de precieze toedracht en de gevolgen daarvan. De betreffende zorgorganisaties zijn inmiddels ingelicht. Ook heeft Z-CERT de digitale indicatoren van SilverFish opgenomen in het ZorgDetectieNetwerk, zodat aangesloten organisaties real time dreigingsinformatie met elkaar kunnen delen. Malafide activiteiten moeten op die manier vroegtijdig opgemerkt worden.

‘Zorgsector is kwetsbaar’

“Dit laat zien dat SilverFish ook actief is in Nederland en dat de zorgsector kwetsbaar is”, zegt beveiligingsexpert Stijn Derksen. “De activiteiten van SilverFish zijn moeilijk te detecteren. Daarom is het belangrijk om te weten hoe de hackersgroep te werk gaat. Data en onderzoeken van andere securityorganisaties helpen ons om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de gevaren en gevolgen van SilverFish voor de zorgsector.”