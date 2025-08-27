Tienduizenden aanmeldingen voor mogelijke claim na datalek

Tienduizenden vrouwen van wie gegevens zijn gestolen bij de hack bij laboratorium Clinical Diagnostics, hebben zich al aangesloten bij initiatieven voor een mogelijke collectieve schadeclaim.

Advocatenkantoor Van Diepen Van der Kroef had woensdagochtend zo’n 50.000 aanmeldingen binnen, zegt advocaat Michaël Dol. Bij DHKV Advocaten staat de teller op 18.000 aanmeldingen, laat advocaat Floris Vulto weten.

Nalatigheid

“Ik wist niet wat ik zag toen ik vanmorgen de aanmeldingen bekeek”, zegt Dol. Het aantal aanmeldingen bij zijn kantoor komt overeen met ongeveer een tiende van het totale aantal gedupeerden. Een mogelijke claim zou onder meer op nalatigheid in het beveiligen van de informatie worden gebaseerd.

Wie zich aanmeldt, hoeft daar nu niets voor te betalen. Het idee is dat de kantoren en financiers van een proces bij winst een deel van de schadevergoeding krijgen.

485.000 vrouwen

Het datalek draait om de gegevens van 485.000 vrouwen die aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker hebben deelgenomen. Het is daarmee “misschien wel het grootste of meest ernstige medische datalek in de Nederlandse geschiedenis”, schrijft het kantoor van Dol. Onder meer burgerservicenummers, e-mailadressen en de uitkomst van het onderzoek zijn buitgemaakt. De hackers eisen meer dan een miljoen euro van Clinical Diagnostics. Ze hebben gedreigd anders de gegevens door te verkopen.

‘Goede kansen’

Of het daadwerkelijk van claims komt, is nog niet geheel zeker. Dol wacht eerst de uitkomst af van onderzoeken die de Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben ingesteld. Dat is “cruciaal om de mate van nalatigheid te bepalen”. Wel ziet Dol “goede kansen” en aanknopingspunten. Daarom is hij nu al de animo aan het inventariseren.

“Het laboratorium was verantwoordelijk voor de veiligheid van de data en het is de vraag of voldoende veiligheidsmaatregelen werden getroffen. Bovendien is het de vraag of het laboratorium over zóveel data moest beschikken, en zonder medeweten van de slachtoffers lag de informatie al een maand op straat”, somt Van Diepen Van der Kroef op. Advocaat Dol ziet het als een mogelijkheid dat de aanmeldingen uiteindelijk worden samengevoegd en de kantoren samen optrekken in de zaak.

Criminelen kunnen de gestolen informatie mogelijk gebruiken voor identiteitsfraude, of voor oplichting via phishingmails. Die zijn geloofwaardiger als er meer specifieke informatie in staat. (ANP)