Tientallen klachten na gebruik van te sterke antibiotica

Zelfs na waarschuwingen aan artsen wordt te vaak een sterke soort antibiotica voorgeschreven, die alleen gebruikt mag worden als andere middelen niet werken.

Bij bijwerkingencentrum Lareb komen ‘veel meldingen’ binnen over soms langdurige bijwerkingen van deze zogeheten fluorochinolonen. Dat schrijft het AD.

Bij Lareb maakten 188 patiënten melding van een peesontsteking nadat ze ciprofloxacine – een middel uit de antibioticagroep fluorochinolonen – hadden ingenomen. In nog eens 66 gevallen ging het om peesrupturen (breuken). Het antibioticum wordt gebruikt bij infecties aan bijvoorbeeld de blaas of luchtwegen.

“Uit deze meldingen is helaas niet af te leiden of de voorschrijfindicatie correct was. Wel hebben we eerder geconstateerd dat patiënten te kennen geven dat ze dit middel gebruikt hebben, terwijl ze al eerder deze klachten gehad hebben. Het is niet de bedoeling dat het dan opnieuw wordt voorgeschreven”, meldt directeur Agnes Kant. (ANP)