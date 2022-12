Tim Simmers nieuwe bestuurder Sint Maartenskliniek

Tim Simmers (57) is benoemd tot lid van de bestuur van de Sint Maartenskliniek. Hij treedt uiterlijk 1 juni 2023 in dienst. Samen met bestuursvoorzitter Mark Van Houdenhoven vormt hij de raad van bestuur. Simmers volgt Gert van Enk op, die op 1 december afscheid heeft genomen.

Simmers is momenteel cardioloog en voorzitter MSB en tevens voormalig voorzitter van het Hartcentrum van het Catharina Ziekenhuis. Hij maakte als specialist manager deel uit van het duaal management van de RVE Hart- en Vaatcentrum.

NVVC

Na zijn studie Geneeskunde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam deed hij de opleiding tot cardioloog met als aandachtsgebied klinische elektrofysiologie. Als nevenfunctie is hij directeur van het CardioVasculair Onderwijs Instituut (CVOI). Daarnaast is hij voormalig voorzitter van de commissie kwaliteit van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

Uitdagingen

“De Sint Maartenskliniek is een prachtig instituut”, zegt Simmers. “De focus, innovatiekracht en vooral menselijke maat spreken mij aan. Juist met de huidige uitdagingen in de zorg zijn dit essentiële eigenschappen. Ik zie er enorm naar uit om samen de schouders te zetten onder de opdrachten waar wij voor staan.”