Ziekenhuis Tjongerschans heeft onlangs twee nieuwe functies ingesteld: Neuroloog Judith Sie is benoemd tot Chief Medical Information Officer (CMIO) en verpleegkundige Klaziena van der Veen tot Chief Nurse Information Officer (CNIO). Ze gaan zich inzetten om communicatie en gegevensuitwisseling tussen patiënten en zorgprofessionals en zorgprofessionals onderling te verbeteren.

Dat meldt Tjongerschans op 12 juli. Sie en Van der Veen gaan onder andere kijken of zorg dichterbij de patiënt kan worden verleend, hoe de onderlinge samenwerking verbeterd kan worden en hoe het ziekenhuis antwoord kan gegeven op de toenemende zorgvraag. Digitalisering en e-health -toepassingen, maar ook registratielast, gegevensbeveiliging of data-uitwisseling worden belangrijke thema’s in hun werk.

Veel ziekenhuizen hebben al een CMIO benoemd, maar een CNIO is nog relatief nieuw in Nederland.