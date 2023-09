Tjongerschans schrapt nacontrole bij botbreuken met app

Patiënten met eenvoudige botbreuken hoeven in Tjongerschans niet meer naar het ziekenhuis voor nacontrole. Dat is niet meer nodig dankzij de app Virtual Fracture Care (VFC).

Normaal gesproken wordt voor vrijwel iedere patiënt met een verstuiking of botbreuk een afspraak voor nacontrole in het ziekenhuis gemaakt. Onderzoek toont aan dat dit lang niet altijd noodzakelijk is. Na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp (SEH) of gipskamer herstellen patiënten nu thuis met behulp van de VFC-app.

VFC-app

Na behandeling op de SEH krijgen patiënten met simpel en stabiel letsel voor vertrek uitleg over de VFC-app om thuis goed te herstellen. Hierin vinden ze alle informatie over de behandeling, het herstel en de herstelperiode van het letsel. Via de app zien ze ook instructievideo’s van oefeningen en het opnieuw aantrekken van de brace, bijvoorbeeld na het douchen. De app verzamelt geen gegevens over de gebruiker en er worden geen patiëntengegevens uitgewisseld of opgeslagen.

Breuklijn

De app ondersteunt een behandeling waarbij de patiënt de regie heeft: er wordt geen standaardcontrole afgesproken, maar de patiënt kan het herstel zelf managen. Naast de app is er een speciaal telefoonnummer ingesteld. De patiënt kan deze Breuklijn bellen op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur bij vragen of toenemende pijnklachten. Deze lijn wordt bemand door de gipsverbandmeesters. Bij spoed kan een patiënt contact opnemen met de SEH.

Santeon

De VFC-methode is in 2019 ontwikkeld door het Amsterdamse OLVG. Santeon, een samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen waaronder OLVG, stimuleert en ondersteunt het gebruik van de VFC-methode in andere ziekenhuizen. In Friesland gebruiken ook Medisch Centrum Leeuwarden en Nij Smellinghe deze methode. In heel Nederland werken al ruim dertig ziekenhuizen met de app.