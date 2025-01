TNO en RIVM: gebruik AI door werknemers kan voor stress zorgen

Technologische ontwikkelingen, waaronder AI, kunnen werk uitdagender maken en geven ruimte voor eigen ontwikkeling, omdat veel routinematige en administratieve klusjes door AI kunnen worden geautomatiseerd. Het RIVM en TNO verwachten de grootste voordelen op het gebied van fysieke belasting en veiligheid, omdat robots bijvoorbeeld zwaar en gevaarlijk werk kunnen overnemen.

Keerzijde

Tegelijkertijd is de keerzijde dat taken heel snel veranderen en niet iedereen dat kan bijhouden. “Dit kan voor stress zorgen”, waarschuwen het RIVM en TNO. “Veel eenvoudige (routinematige) taken worden geautomatiseerd, waardoor het werk moeilijker wordt en meer aandacht vraagt.”

De verhoogde productiviteit kan aan de ene kant leiden tot minder werkdruk, stellen de instituten in het onderzoek. Maar het kan ook tot hogere verwachtingen leiden en meer verantwoordelijkheid, wat resulteert in meer werktaken en werkdruk.

Mentale belasting

“Voor taken die AI overneemt, komen doorgaans nieuwe taken terug. Deze kunnen minder routinematig zijn”, leggen de onderzoekers uit. “Omdat routinematige taken de mogelijkheid bieden om even te herstellen van complexere taken is er minder hersteltijd, wat een belangrijke buffer is bij een hoge ervaren mentale belasting.”

Veel is volgens het RIVM en TNO ook nog onzeker. Naar verwachting is de impact van nieuwe technologieën op de inhoud van werk en de werkomstandigheden in elk geval groot. Maar de gevolgen voor werkenden krijgen volgens hen minder aandacht en worden veelal pas na de invoering van een technologie duidelijk. Het RIVM en TNO adviseren daarom om de kansen en risico’s al vroeg in kaart te brengen. (ANP)