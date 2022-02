Toename druk op ggz: meer verwijzingen en uitval hulpverleners

Het aantal volwassenen dat wordt verwezen naar de geestelijke gezondheidszorg is sinds eind vorig jaar gestegen, terwijl er hulpverleners thuiszitten vanwege ziekte, een coronabesmetting of in afwachting van een testuitslag. Nu kunnen veel hulpverleners nog voor elkaar invallen, “maar dat houdt een keer op”, aldus een woordvoerster van branchevereniging de Nederlandse GGZ.

De Nederlandse Zorgautoriteit meldde in januari een stijging ten opzichte van de maand daarvoor van het aantal verwijzingen van volwassenen naar de geestelijke gezondheidszorg, terwijl volgens de autoriteit de wachttijden na een aanmelding al hoog waren. Het aantal verwijzingen van jongeren is sinds het begin van de pandemie al hoger dan gebruikelijk.

Werkdruk

De werkdruk in de geestelijke gezondheidszorg was al hoog en wachttijden konden voor sommige hulpbehoevenden al oplopen tot maanden. Daar komen nu de hulpverleners nog bij die in quarantaine of isolatie zitten vanwege corona. Cijfers van het aantal hulpverleners dat om die reden thuiszit, heeft de Nederlandse GGZ niet. Maar de druk op de achtergebleven psychologen en andere hulpverleners neemt toe, ziet de organisatie.

Geluk

“Cliënten zullen nu nog niet heel veel merken van die extra druk op de geestelijke gezondheidszorg, want hulpverleners vallen voor elkaar in, afspraken worden soms verzet en er kan ook veel digitaal.” Dat laatste is volgens haar voor de ggz “een geluk” in vergelijking met andere zorgsectoren. “Consulten en intakes kunnen vaak ook online.”

Druk

Maar voor de langere termijn zal de extra druk op hulpverleners zich toch gaan wreken. “Als mensen langere tijd het werk van anderen moeten opvangen die ziek zijn, kan dat leiden tot stress en meer ziekte.” Als een organisatie de hulpvraag niet meer kan verwerken, kan een aannamestop van nieuwe cliënten worden afgekondigd. Dat gebeurt nu bij een aantal instellingen, aldus de woordvoerster, “maar nog niet massaal”.

Zorgbemiddeling

Ze raadt mensen die worden afgewezen bij een zorginstelling aan om via hun verzekeraar een zorgbemiddelaar in te schakelen. Die kan helpen bij het zoeken naar een organisatie of hulpverlener die nog wel plek heeft. (ANP)