Rvt-lid Spaarne Gasthuis volgt Micky Adriaansens op in rvc PGGM

Françoise Dings is op 11 mei 2022 benoemd in de raad van commissarissen van pensioenuitvoerder PGGM. Haar termijn van vier jaar gaat op 12 mei 2022 in.

Françoise Dings is Chief Strategy & Transformation bij Royal Flora Holland. Daarnaast is ze lid van de raad van toezicht van het Spaarne Ziekenhuis. Ze was voorheen onder meer werkzaam als bestuurder bij het OLVG, Kraamzorg EVEAN GROEP/ESPRIA, Dr. H. van der Hoeven Kliniek/TBS-kliniek in Utrecht en als lid van de raad van toezicht van Trimbos Instituut.

Minister

Dings vult de plek van Micky Adriaansens in nadat laatstgenoemde als minister van Economische Zaken aan de slag ging in het nieuwe kabinet. Rvc-voorzitter Marjanne Sint noemt de brede achtergrond van Françoise Dings (opgeleid als bedrijfskundige en psycholoog), alsmede haar brede ervaring als bestuurder en toezichthouder in het bedrijfsleven en in de sector zorg en welzijn een belangrijke inbreng in de raad van commissarissen.