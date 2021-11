Toine Hazen nieuwe directeur bedrijfsvoering LangeLand Ziekenhuis

Toine Hazen (36) is econoom en brengt veel ervaring mee als manager Finance & Control. In deze functie werkte hij ruim drie jaar in het LangeLand Ziekenhuis. Daarvoor was hij onder meer werkzaam als financial controller in het ziekenhuis en senior adviseur financiën bij Erasmus MC. Hazen studeerde geneeskunde in Leiden en economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

“Met de benoeming van Toine is de directie weer op volle sterkte”, zegt Pier Eringa. “Met veel inzet en nieuw elan gaan we hard aan de slag en met kracht vooruit. Ik kijk daarbij erg uit naar de samenwerking met Toine en wens hem veel succes.”