Ton Coenen nieuwe directeur GGD GHOR Nederland

Interessant voor u

Hiervoor hebben de Stichting en brancheorganisatie Schoonmakend Nederland de handen ineen geslagen. Piet Adema, voorzitter Schoonmakend Nederland: “Onze schoonmakers spelen een cruciale rol in iedere fase van het leven, zelfs in de meest kritieke. Samen met andere zorgmedewerkers staan onze schoonmakers ook nu nog in de frontlinie om te zorgen voor een schone, hygiënische omgeving […]

De Kamer heeft in een nachtelijk debat uitgesproken halverwege 2022 te willen beginnen met het voorbereiden van een parlementaire enquête naar het coronabeleid. VVD-Kamerlid Aukje de Vries diende een motie ertoe in, gesteund door D66, CDA, SP, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie. Die partijen hebben samen een ruime meerderheid

Nieuws

Vier miljoen antigeentesten vernietigd na verlopen houdbaarheidsdatum

Ruim 4 miljoen antigeentesten die de overheid had ingekocht moeten worden vernietigd, omdat de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken. Dat schrijft minister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.