Ton Hazekamp nieuw interimbestuurslid Slingeland Ziekenhuis

Hij gaat samenwerken met Jeltje Schraverus die sinds 1 juli 2020 de functie van bestuursvoorzitter bekleedt, eveneens op interimbasis. Zij kreeg toen de opdracht om het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk te ontvlechten. Ook in het SKB zitten nu interimbestuurders.

Algemene ziekenhuizen

Ton Hazekamp (59 jaar) is sinds medio 2020 bij het Slingeland Ziekenhuis werkzaam in de functie van manager finance ad interim en vervult een breed aansturende rol binnen de organisatie. Ook is hij nauw betrokken bij het nieuwbouwproces van het ziekenhuis. Voorheen is Ton Hazekamp onder meer bestuurder geweest bij de Pantein Zorggroep en heeft hij in verschillende algemene ziekenhuizen en een academisch centrum gewerkt in diverse financiële managementfuncties.

Slingeland Ziekenhuis

Hazekamp: ‘Het Slingeland Ziekenhuis staat voor een aantal grote uitdagingen, onder meer op het gebied van vastgoed en financiën. Ik ben blij dat ik mij vanuit een bestuurlijke rol voor het ziekenhuis kan inzetten de komende periode, zodat we verder kunnen bouwen aan een sterk Slingeland Ziekenhuis’.



Eerder dit jaar besloot de raad van toezicht dat er een bestuurder nodig was met een meer financieel / bedrijfskundig profiel en is de procedure gestart. Met Ton Hazekamp bleek het Slingeland Ziekenhuis de juiste kandidaat reeds in huis te hebben.