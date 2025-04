Top heeft aanzienlijke gevolgen voor bereikbaarheid Amsterdam UMC

“Dit kan gevolgen hebben voor zowel de personele bezetting als voor de geplande en spoedzorg”, laat de overkoepelende organisatie Amsterdam UMC weten.

Route voor Ambulances

De ziekenhuisgroep hoopt dat de overheid zorgt voor een route voor ambulances en andere spoedzorg. Ook pleit Amsterdam UMC voor vermindering van het normale verkeer op de drukste momenten van de dag en voor duidelijke omleidingsroutes. Een paar dagen voor de top is de ringweg A10 in Amsterdam dicht om de 750ste verjaardag van de stad te vieren.

Vanwege de top is de A44 van zondag 22 tot vrijdag 27 juni dicht richting Den Haag, en op woensdag 25 juni ook de andere kant op. De N206 tussen Noordwijk en Leiden is in die week ook enkele keren afgesloten, net als de N434, die de A44 verbindt met de A4.

LUMC

Het Leidse academische ziekenhuis LUMC ligt in de buurt van de drie wegen. De impact voor het ziekenhuis is nog niet helemaal duidelijk, aldus een woordvoerder. “We adviseren medewerkers en patiënten om rekening te houden met een eventuele langere reistijd naar het ziekenhuis.”

Haagse ziekenhuizen

Ziekenhuizen in Den Haag zijn gewoon open tijdens de top. Haaglanden Medisch Centrum plant de afspraken gewoon in. Volgens een woordvoerder komen de meeste medewerkers met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk. Ook het HagaZiekenhuis laat weten dat de zorg daar gewoon doorgaat rond de top.

Erasmus MC

Het Erasmus MC in Rotterdam ziet geen aanleiding om maatregelen te nemen “aangezien het openbaar vervoer de normale dienstregeling rijdt” tijdens de top.

De NAVO-top is op dinsdag 24 en woensdag 25 juni in Den Haag. Veel wegen tussen Schiphol, Leiden en Den Haag zijn in die week helemaal of gedeeltelijk afgesloten. Dat kan leiden tot grote drukte op andere wegen. Daarom roept de overheid mensen op in die week de Randstad te mijden en zoveel mogelijk thuis te werken. (ANP)