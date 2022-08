Topambtenaar VWS wordt directeur Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Van Uum werkt sinds 1994 in verschillende functies voor het ministerie van VWS, laat VGN weten. De laatste vijf jaar is hij directeur Langdurige Zorg en geeft hij leiding aan afdelingen die zich bezighouden met onderwerpen als bekostiging van zorg, kwaliteitsbeleid en toegankelijkheid en administratieve lastenverlichting. (..) Als directeur Langdurige Zorg onderhoudt Theo van Uum nauwe contacten met brancheverenigingen (waaronder de VGN), beroepsverenigingen, cliëntenorganisaties, academische werkplaatsen, ZN, NZa, Zorginstituut en CIZ.

Theo van Uum

‘Prachtige sector’

Van Uum kijkt ernaar uit om als VGN-directeur te starten: “De gehandicaptenzorg is een prachtige sector om voor te werken. Een sector die mij zeer na aan het hart ligt. In de functie komen voor mij interessante zaken samen, zoals politiek-bestuurlijke processen en financiële vraagstukken. Maar het gaat bovenal om mensen en emoties. Om mensen die leven met een beperking, mensen die in een kwetsbare positie verkeren, hun netwerk, de zorgprofessionals en alle anderen die een bijdrage leveren. Met elkaar kunnen we zorgen voor een betekenisvol leven voor iedereen.”

De VGN is verheugd met de komst van Theo van Uum. VGN-voorzitter Boris van der Ham: “De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland ziet erg uit naar de komst van Theo. Hij brengt veel ervaring en kennis over de langdurige zorg mee en hij is een echte verbinder.”

Van Uum volgt Frank Bluiminck op, die per 1 juli naar de MBO Raad vertrok.